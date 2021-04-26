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Карацев снялся с турнира в Мюнхене

12:18
Аслан Карацев. Фото ATP Tour.
Аслан Карацев. Фото ATP Tour.
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Российский теннисист Аслан Карацев снялся с турнира в Мюнхене, который состоится на этой неделе. В основной сетке 27-ю ракетку заменить лаки-лузер Норберт Гомбош.

Вчера, 25 апреля, Карацев в финале турнира в Белграде проиграл итальянцу Маттео Берреттини. До этого за 3,5 часа обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

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