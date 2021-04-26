Карацев снялся с турнира в Мюнхене
12:18
Российский теннисист Аслан Карацев снялся с турнира в Мюнхене, который состоится на этой неделе. В основной сетке 27-ю ракетку заменить лаки-лузер Норберт Гомбош.
Вчера, 25 апреля, Карацев в финале турнира в Белграде проиграл итальянцу Маттео Берреттини. До этого за 3,5 часа обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.
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