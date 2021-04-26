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Ольховский считает, что Карацев бы выиграл в Белграде, если бы был свежее

13:29
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Легендарный теннисист Андрей Ольховский высказался о поражении россиянина Аслана Карацева на турнире в Белграде.

«У Аслана вообще потрясающий сезон. На мой взгляд, и финал он бы выиграл, если бы был посвежее. Мне кажется, он выглядел посильнее Берреттини, просто полуфинальный матч против Джоковича его и эмоционально, и физически вымотал. А в целом, в этом году выступления потрясающие. Думаю, он и сам не ожидал, что будет показывать такие результаты. Предыдущий матч у него забрал очень много сил. Здесь он был молодцом — после первого сета собрался и заиграл в свою игру», — цитирует Ольховского «Газете.Ru».

В полуфинале теннисист сенсационно обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича (7:5, 4:6, 6:4), но в финале потерпел поражение от итальянца Маттео Берреттини.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/04/26/n_15908168.shtml

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