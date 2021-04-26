Надаль прокомментировал игру Циципаса в финале турнира в Барселоне

Рафаэль Надаль прокомментировал победу в матче со Стефаносом Циципасом (6:4, 6:7, 7:5) в финале в Барселоне. В третьем сете испанец отыграл матчбол.

«Он страстно играет, молодой и любит спорт. У него есть талант и мотивация, чтобы становиться лучше и лучше, поэтому нормально, что он прибавляет во всех аспектах игры. Он один из претендентов на победу на любом турнире, где он выступает», — цитирует Надаля Atptour.com.

В Барселоне Надаль впервые победил в 2005-м, а 25 апреля выиграл титул 12-й раз.