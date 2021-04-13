Карацев проиграл Циципасу во втором круге турнира в Монте-Карло

Россиянин Аслан Карацев не смог преодолеть барьер второго круга теннисного турнира в Монте-Карло. Он уступил Стефаносу Циципасу из Греции в двух сетах.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 4) — Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 6:4

Первый круг

Каспер Рууд (Норвегия) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания, WC) — 6:2, 6:1

Роберто Баутиста Агут (Испания, 9) — Тэйлор Фритц (США) — 6:2, 7:5

Дэниэл Эванс (Великобритания) — Душан Лайович (Сербия) — 6:3, 6:7 (11:13), 6:2

Сальваторе Карузо (Италия, Q) — Лукас Катарина (Монако, WC) — 6:7 (3:7), 7:6 (7:5), 6:3

Жереми Шарди (Франция) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 0:6, 7:5

Кристиан Гарин (Чили, 16) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 7:6 (7:3), 6:1

Хуберт Хуркач (Польша, 13) — Томас Фаббиано (Италия, Q) — 6:3, 3:6, 6:3

Янник Синнер (Италия) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 6:3, 6:4

Люка Пуй (Франция, WC) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:3, 6:4

Марко Чеккинато (Италия, Q) — Доминик Кепфер (Германия, Q) — 6:4, 6:3

Фабио Фоньини (Италия, 15) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:2, 7:5

Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:5, 6:1