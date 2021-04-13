Хачанов вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Монте-Карло. На старте соревнований он в двух сетах победил Ласло Джере из Сербии.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 2 082 960 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 6:1

Алексей Попырин (Австралия, Q) — Пабло Андухар (Испания) — 0:6, 6:2, 7:6 (7:3)

Григор Димитров (Болгария, 14) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:3, 6:4