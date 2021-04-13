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Надаль сдал отрицательный тест на коронавирус после тренировки с Медведевым

16:22
Рафаэль Надаль. Фото AFP
Рафаэль Надаль. Фото AFP
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль не заразился коронавирусом, несмотря на совместную тренировку с россиянином Даниилом Медведевым. Испанец сдал отрицательный тест, сообщает Reuters 13 апреля.

Во вторник Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сообщила, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев заразился COVID-19 и не сможет выступить на турнире в Монте-Карло (Монако). В понедельник, 12 апреля, Медведев провел совместную тренировку с Надалем.

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