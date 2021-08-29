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Белорус Ивашко обыграл Имера в финале турнира в Уинстон-Салеме и завоевал первый титул ATP

01:16

Белорусский теннисист Илья Ивашко в финале турнира в Уинстон-Салеме обыграл шведа Микаэля Имера со счетом 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 56 минут. Белорус сделал 4 эйса без двойных ошибок на подаче, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 8.

Для 27-летнего Ивашко это первый титул ATP в карьере. Ранее он становился победителем 4 турниров ITF.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Илья Ивашко (Белоруссия) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:0, 6:2

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Сергей Разин все материалы автора

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