Белорус Ивашко обыграл Имера в финале турнира в Уинстон-Салеме и завоевал первый титул ATP

Белорусский теннисист Илья Ивашко в финале турнира в Уинстон-Салеме обыграл шведа Микаэля Имера со счетом 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 56 минут. Белорус сделал 4 эйса без двойных ошибок на подаче, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 8.

Для 27-летнего Ивашко это первый титул ATP в карьере. Ранее он становился победителем 4 турниров ITF.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 717 955 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Илья Ивашко (Белоруссия) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:0, 6:2