Белорус Ивашко обыграл Имера в финале турнира в Уинстон-Салеме и завоевал первый титул ATP
01:16
Белорусский теннисист Илья Ивашко в финале турнира в Уинстон-Салеме обыграл шведа Микаэля Имера со счетом 6:0, 6:2.
Встреча продолжалась 56 минут. Белорус сделал 4 эйса без двойных ошибок на подаче, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 8.
Для 27-летнего Ивашко это первый титул ATP в карьере. Ранее он становился победителем 4 турниров ITF.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 717 955 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Илья Ивашко (Белоруссия) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:0, 6:2
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