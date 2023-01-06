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Сегодня, 14:06

Карацев не смог выйти в финал турнира в Пуне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл голландцу Таллону Грикспуру в полуфинале турнира ATP 250 в Пуне.

Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 1:6. Спортсмены провели на корте 1 час 21 минуту.

59-я ракетка мира Карацев 3 раза подал на вылет, допустил 5 двойных ошибок. На его счету ни одного брейк-пойнта. 95-я ракетка мира Грикспур сделал 11 эйсов, допустил 2 двойные и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

В финале турнира Грикспур сыграет с победителем матча Бенжамен Бонзи (Франция) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды).

Пуна (Индия)

Турнир ATP Tata Open Maharashtra

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Аслан Карацев (Россия, 8) — 7:6 (7:4), 6:1

Теннис
Аслан Карацев
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