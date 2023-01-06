Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:47

Тарпищев остался недоволен игрой Медведева и Хачанова в турнире в Аделаиде

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал матч Даниила Медведева против Карена Хачанова (6:3, 6:3) в четвертьфинале турнира ATP в Аделаиде (Австралия).

«И Даня, и Карен играли с большим обилием ошибок, много двойных, неточностей, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Качество игры оставляло желать лучшего, но турнир больше подготовительный, ничего страшного. Медведев выиграл за счет класса».

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Новак Джокович — Денис Шаповалов.

Источник: https://tass.ru/sport/16748321
Теннис
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
1
0
Читайте также
Овечкин — второй европейский бомбардир в истории НХЛ. Он обогнал легендарного Селянне
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
Зеленский отверг российское предложение о рождественском перемирии
В Германии указали на потерю Западом лидирующей роли в мире
СМИ сообщили о прорыве российскими войсками обороны ВСУ в Соледаре
Пушилин предупредил об ответе РФ на нарушения ВСУ режима прекращения огня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко — о победе Медведева над Хачановым: «Даниил выиграл на классе»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости