Тарпищев остался недоволен игрой Медведева и Хачанова в турнире в Аделаиде

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал матч Даниила Медведева против Карена Хачанова (6:3, 6:3) в четвертьфинале турнира ATP в Аделаиде (Австралия).

«И Даня, и Карен играли с большим обилием ошибок, много двойных, неточностей, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Качество игры оставляло желать лучшего, но турнир больше подготовительный, ничего страшного. Медведев выиграл за счет класса».

В полуфинале Медведев сыграет с победителем матча Новак Джокович — Денис Шаповалов.