Карацев и Перселл вышли во второй круг парного турнира ATP в Лондоне
19:14
Российский теннисист Аслан Карацев и Макс Перселл из Австралии вышли во второй круг парного турнира ATP в Лондоне.
В первом круге теннисисты обыграли голландца Матве Мидделкопа и австралийца Джона-Патрика Смита со счетом 6:3, 3:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
В следующем круге Карацев и Перселл сыграют против Джейми Маррея из Великобритании и Бруно Соареса из Бразилии.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 1 290 135 евро
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Аслан Карацев/Макс Перселл (Россия/Австралия) — Матве Мидделкоп/Джон-Патрик Смит (Голландия/Австралия) — 6:3, 3:6, 10:7
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