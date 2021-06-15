Карацев и Перселл вышли во второй круг парного турнира ATP в Лондоне

Российский теннисист Аслан Карацев и Макс Перселл из Австралии вышли во второй круг парного турнира ATP в Лондоне.

В первом круге теннисисты обыграли голландца Матве Мидделкопа и австралийца Джона-Патрика Смита со счетом 6:3, 3:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

В следующем круге Карацев и Перселл сыграют против Джейми Маррея из Великобритании и Бруно Соареса из Бразилии.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 1 290 135 евро

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Аслан Карацев/Макс Перселл (Россия/Австралия) — Матве Мидделкоп/Джон-Патрик Смит (Голландия/Австралия) — 6:3, 3:6, 10:7