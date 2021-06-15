Рублев победил Хачанова на старте турнира ATP в Халле
16:52
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Халле (Германия).
В первом круге он обыграл соотечественника Карена Хачанова со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час и 20 минут.
У Рублева восемь эйсов, две двойные ошибки при одном реализованном брейкпоинте. На счету Хачанова восемь подач навылет, две двойные ошибки.
В следующем круге Рублев встретится с Джорданом Томпсоном из Австралии.
Халле (Германия)
Турнир ATP NOVENTI OPEN
Призовой фонд 1 318 605 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 4) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 7:6 (7:5)
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