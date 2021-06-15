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Рублев победил Хачанова на старте турнира ATP в Халле

16:52
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Халле (Германия).

В первом круге он обыграл соотечественника Карена Хачанова со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час и 20 минут.

У Рублева восемь эйсов, две двойные ошибки при одном реализованном брейкпоинте. На счету Хачанова восемь подач навылет, две двойные ошибки.

В следующем круге Рублев встретится с Джорданом Томпсоном из Австралии.

Халле (Германия)

Турнир ATP NOVENTI OPEN

Призовой фонд 1 318 605 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 7:6 (7:5)

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