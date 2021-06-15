Маррей впервые с 2018 года одержал победу на травяном покрытии

Британский теннисист Энди Маррей обыграл француза Бенуа Пэра в первом круге турнира ATP в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Для британца эта победа на травяном покрытии стала первой за 3 года. В 2018 году он выиграл у швейцарца Стэна Вавринки (6:1, 6:3) на турнире Истбурне.

С 2020 года уроженец Глазго провел 11 матчей и одержал 5 побед.

Во втором круге Маррей встретится с итальянцем Маттео Берреттини.

34-летний Маррей, который ранее был первой ракеткой мира, сейчас занимает 124-е место в рейтинге АТР в одиночном разряде. Он дважды выигрывал Уимблдон — в 2013 и в 2016 годах.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Cinch Championships

Призовой фонд 1 290 135 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Энди Маррей (Великобритания, WC) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 6:2