Маррей впервые с 2018 года одержал победу на травяном покрытии
Британский теннисист Энди Маррей обыграл француза Бенуа Пэра в первом круге турнира ATP в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.
Для британца эта победа на травяном покрытии стала первой за 3 года. В 2018 году он выиграл у швейцарца Стэна Вавринки (6:1, 6:3) на турнире Истбурне.
С 2020 года уроженец Глазго провел 11 матчей и одержал 5 побед.
Во втором круге Маррей встретится с итальянцем Маттео Берреттини.
34-летний Маррей, который ранее был первой ракеткой мира, сейчас занимает 124-е место в рейтинге АТР в одиночном разряде. Он дважды выигрывал Уимблдон — в 2013 и в 2016 годах.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Cinch Championships
Призовой фонд 1 290 135 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Энди Маррей (Великобритания, WC) — Бенуа Пэр (Франция) — 6:3, 6:2
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