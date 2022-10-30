Оже-Альяссим — о победе над Алькарасом: «Я отлично сыграл против лучшего теннисиста»

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (6:3, 6:2) в полуфинале турнира в Базеле (Швейцария).

«Это было очень близко к идеалу. Я отлично подавал. Остался еще один матч, но это была фантастическая неделя. Я отлично сыграл против лучшего теннисиста. Потрясающая победа, поэтому я очень доволен своим уровнем и надеюсь, что смогу пройти весь путь», — цитирует пресс-служба АТР Альяссима.

В финале канадец сыграет с датчанином Хольгером Руне 30 октября.