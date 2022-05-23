Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал ситуацию вокруг ATP и Уимблдона.

В пятницу, 20 мая, АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских игроков.

«Я понимаю обе стороны. Я уважаю и понимаю позицию «Уимблдона», но при этом понимаю и уважаю то, что ATP защищает своих членов.

В туре у каждого игрока свое мнение, и поэтому мы не достигаем того, чего могли бы достичь, будь мы едины. Я считаю, что игроки недостаточно хорошо готовы принимать важные решения. Ведь у нас индивидуальный спорт, и у всех свои взгляды на выгоду от каждого решения ATP", — цитирует Надаля журналист Гаспар Рибейру в своем Twitter.

После решения ATP и WTA, Всеанглийская ассоциация лаун-тенниса выразила разочарование и подчеркнула, что не будет пересматривать свой запрет.

«Уимблдон» в Великобритании пройдет с 27 июня по 10 июля.