Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл японца Йосихито Нисиоку в первом круге «Ролан Гаррос»

Матч продолжался ровно 2 часа и закончился со счетом 6:3, 6:1, 6:0.

Джокович сделал 9 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 18 попыток. Нисиока сделал 6 эйсов, 3 двойные ошибки и реализовал лишь 1 брейк-пойнт из 6 попыток.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Джокович встретится с победителем пары Алекс Молчан (Словакия) — Федерико Кория (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:3, 6:1, 6:0