Надаль разгромил Томпсона и вышел во второй круг «Ролан Гарроса»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль разгромил австралийца Джордана Томпсона в первом круге «Ролан Гарроса».

Матч длился 2 часа 4 минуты и закончился со счетом 6:2, 6:2, 6:2.

На счету Надаля — один эйс, ни одной двойной ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. Томпсон сделал 5 эйсов, совершил одну двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 2 попыток.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Надаль сыграет с Корантеном Муте (Франция).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 5) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:2, 6:2, 6:2