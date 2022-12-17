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Надаль — Рууду после награды за честную игру и спортивный дух: «Не может быть! Они тебя просто не знают»

Надаль пошутил над Руудом после вручение награды за честную игру и спортивный дух
Руслан Минаев
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль пошутил над Каспером Руудом после того, как норвежец получил приз ATP за честную игру и спортивных дух.

«Не может быть!!! Они тебя просто не знают!!!

Поздравляю, ты этого на 100 процентов заслуживаешь! Очень за тебя рад!» — написал Надаль в соцсети.

С 2004 года приз вручали только Роджеру Федереру (13 наград) и Рафаэлю Надалю (5 наград), который получал его последние четыре года.

Теннис
Каспер Рууд
Рафаэль Надаль
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