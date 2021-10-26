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Циципас обыграл Димитрова в первом раунде турнира в Вене

19:04
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Греческий теннисист Стефанос Циципас победил болгарина Григора Димитрова (7:6 (8:6, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Вене (Австрия).

Игра продолжалась один час и 43 минуты. Следующим соперником Циципаса станет победитель пары Душан Лайович (Сербия) — Фрэнсис Тиафо (США)..

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 1 837 190 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 7:6 (8:6), 6:4

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Евгений Петров все материалы автора
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