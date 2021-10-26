Циципас обыграл Димитрова в первом раунде турнира в Вене
19:04
Греческий теннисист Стефанос Циципас победил болгарина Григора Димитрова (7:6 (8:6, 6:4) в матче первого раунда турнира АТР в Вене (Австрия).
Игра продолжалась один час и 43 минуты. Следующим соперником Циципаса станет победитель пары Душан Лайович (Сербия) — Фрэнсис Тиафо (США)..
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 1 837 190 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Григор Димитров (Болгария) — 7:6 (8:6), 6:4
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