Баутиста-Агут очень счастлив победе над Медведевым в четвертьфинале турнира в Майами

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут подвел итоги четвертьфинала турнира в Майами против россиянина Даниила Медведева (6:4, 6:2).

«Я хочу отдать ему должное. Знаю, что он один из лучших игроков в мире. Он выиграл много матчей, второй номер в мире, так что я очень счастлив и горжусь тем, как я играл сегодня. Думаю, я показал отличный уровень на корте», — сказал после матча Баутиста-Агут.

В полуфинале турнира Баутиста-Агут встретится с итальянцем Янником Синнером.