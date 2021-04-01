Баутиста-Агут очень счастлив победе над Медведевым в четвертьфинале турнира в Майами
09:45
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут подвел итоги четвертьфинала турнира в Майами против россиянина Даниила Медведева (6:4, 6:2).
«Я хочу отдать ему должное. Знаю, что он один из лучших игроков в мире. Он выиграл много матчей, второй номер в мире, так что я очень счастлив и горжусь тем, как я играл сегодня. Думаю, я показал отличный уровень на корте», — сказал после матча Баутиста-Агут.
В полуфинале турнира Баутиста-Агут встретится с итальянцем Янником Синнером.
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