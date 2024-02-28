Хуркач сыграет с Умбером в четвертьфинале турнира в Дубае
Поляк Хуберт Хуркач победил австралийца Кристофера О`Конелла во втором круге турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ) — 7:6 (7:5), 6:4.
Матч длился 1 час 33 минуты.
Хуркач вышел в четвертьфинал и сыграет с французом Уго Умбером.
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 941 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хуберт Хуркач (Польша, 3) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:4
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