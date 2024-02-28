Медведев о выходе в 1/4 финала Дубая-2024: «Я успокоился после первого сета и это сработало»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира серии ATP 500 в Дубае (ОАЭ).

Во втором круге четвертая ракетка мира обыграл итальянца Лоренцо Сонего — 3:6, 6:3, 6:3.

«Я чувствовал себя не лучшим образом, выходя на корт. Я немного нервничал, что нечасто происходит со мной. Я много ошибался. Иногда на то, чтобы успокоиться уходит весь сет. Я просто должен был изменить игру, постараться быть спокойнее, и если это не сработало бы, то это был бы его [Сонего] день. Но [у меня] все получилось», — сказал Медведев после игры.

Соперником россиянина в четвертьфинале станет испанец Алехандро Давидович Фокина.