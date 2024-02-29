Чесноков: «После его победы в Дохе чувствовалось, что Хачанову не хватало свежести»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от чеха Иржи Легечки в турнире в Дубае — 7:6, 6:7, 4:6.

«Очень жаль, что Хачанов проиграл сегодня. Он имел несколько матчболов во втором сете. Причем он ранее в этом же сете проигрывал с брейком, но смог все перевернуть в свою пользу. В третьем сете Карен не смог удержать свою подачу. Мне кажется, что у него просто закончился бензин. После его победы в Дохе чувствовалось, что Хачанову не хватает свежести. Ну Легечка, в свою очередь, сыграл потрясающе», — цитирует «РБ Спорт» Чеснокова.

27-летний россиянин во втором сете не реализовал 5 матчболов и позволил Легечке сравнять счет по партиям. В решающем сете россиянин вел со счетом 4:2, но проиграл 4 гейма подряд.