Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

29 февраля, 04:34

Чесноков: «После его победы в Дохе чувствовалось, что Хачанову не хватало свежести»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от чеха Иржи Легечки в турнире в Дубае — 7:6, 6:7, 4:6.

«Очень жаль, что Хачанов проиграл сегодня. Он имел несколько матчболов во втором сете. Причем он ранее в этом же сете проигрывал с брейком, но смог все перевернуть в свою пользу. В третьем сете Карен не смог удержать свою подачу. Мне кажется, что у него просто закончился бензин. После его победы в Дохе чувствовалось, что Хачанову не хватает свежести. Ну Легечка, в свою очередь, сыграл потрясающе», — цитирует «РБ Спорт» Чеснокова.

27-летний россиянин во втором сете не реализовал 5 матчболов и позволил Легечке сравнять счет по партиям. В решающем сете россиянин вел со счетом 4:2, но проиграл 4 гейма подряд.

Карен Хачанов. Хачанов проиграл Легечке на турнире в Дубае, россиянин не реализовал 5 матчболов

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-chesnokov-u-hachanova-zakonchilsya-benzin-posle-pobedy-v-dohe/
Теннис
Андрей Чесноков
Карен Хачанов
0
Читайте также
В велоспорте запретили новый инновационный шлем
Легкоатлетка Эллисон Стокке прославилась благодаря внешности, а не результатам в спорте
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хуркач сыграет с Умбером в четвертьфинале турнира в Дубае

Циципас обыграл Коболли и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько
Новости
RSS RSS
Все новости