В «Факеле» назвали слухами информацию о возможном переходе Беленова в «Спартак»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе вратаря команды Александра Беленова в «Спартак». Ранее об этом сообщал «Евро-Футбол.Ру».

«Переход Беленова в «Спартак»? Это слухи. Мы не собираемся расставаться с ним в это трансферное окно», — сказал Котов «СЭ».

Стоимость 37-летнего вратаря — 250 тысяч евро. В сезоне-2023/24 Беленов провел за «Факел» 25 матчей, в которых пропустил 24 гола.