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Сегодня, 15:16

Хачанов вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде, обыграв Баутиста-Агута

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл Роберто Баутиста-Агута из Испании в третьем круге турнира в Мадриде — 7:5, 4:6, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 55 минут.

Хачанов сделал 11 эйсов, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 16. На счету испанца 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

За выход в четвертьфинал турнира Хачанов поборется с победителем пары Йосихито Нисиока (Япония, 28) — Андрей Рублев (Россия, 5).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 10) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 20) — 7:5, 4:6, 6:3

Теннис
Карен Хачанов
7
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