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Сегодня, 15:26

Рублев одержал победу над Нисиокой и сыграет с Хачановым за выход в четвертьфинал турнира в Мадриде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл японца Йосихито Нисиоку в третьем круге турнира в Мадриде — 6:2, 7:5.

Матч продолжался 1 час 27 минут.

Рублев сделал 10 эйсов, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Нисиоки 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Соперником Рублева за выход в четвертьфинал станет Карен Хачанов, который ранее обыграл Роберто Баутиста-Агута (7:5, 4:6, 6:3).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Йосихито Нисиока (Япония, 28) — 6:2, 7:5

Теннис
Андрей Рублев
Карен Хачанов
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