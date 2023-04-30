Циципас — о победе над Тимом: «Именно такой матч второго круга хотят увидеть зрители»

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о победе над Домиником Тимом (3:6, 6:1, 7:6 (7:5) во втором круге турнира в Мадриде.

«Думаю, мы оба продемонстрировали лучшую игру. Это именно тот матч второго круга, который хотят увидеть зрители, поэтому я в некотором роде рад, что мы смогли показать такой теннис. Все хотят, чтобы это было легко, чтобы все прошло идеально, но мы показали, до какой интенсивности можно довести игру. Я рад, что покинул корт с победой. Было непросто, но я боролся. Третий сет был чистой борьбой. Тим не из тех, кто станет сдаваться, поэтому я знал, что имею дело с чем-то большим», — приводит слова Циципаса Tennis.com.

В третьем круге Циципас встретится с Себастьяном Баэсом (Аргентина).