Хачанов уступил Берреттини во втором раунде турнира в Софии

Итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл россиянина Карена Хачанова (6:7 (6:8), 6:3, 6:4) во втором раунде турнира ATP в Софии (Болгария). Матч продолжался два часа и 12 минут.

В 1/4 финала итальянец сыграет с победителем пары Мариуш Копил (Румыния) - Фернандо Вердаско (Испания).

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 524 340 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Берреттини (Италия) - Карен Хачанов (Россия, 1) - 6:7 (6:8), 6:3, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания, 4) - Мэттью Эбден (Австралия) - 3:6, 6:3, 6:2

Мартон Фучович (Венгрия) - Андреас Сеппи (Италия, 8) - 6:2, 7:6 (7:2)

Фернандо Вердаско (Испания, 6) - Александар Лазаров (Болгария, Q) - 6:2, 6:1

Михаил Кукушкин (Казахстан) - Ласло Джере (Сербия) - 7:6, 6:4

Мартин Клижан (Словакия) - Мирза Башич (Босния и Герцеговина) - 6:0, 3:6, 6:2