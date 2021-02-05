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Хачанов прокомментировал выход в полуфинал турнира в Мельбурне

14:36
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом (6:7 (6:8), 7:5, 6:3) в матче 1/4 финала турнира в Мельбурне (Австралия).

«Тяжелый денек выдался, но зато в полуфинале! Надо газовать завтра!» — написал у себя в Instagram Хачанов.

Публикация от Karen Khachanov |Карен Хачанов (@karenkhachanov)

В полуфинале 24-летний россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером, который в двух сетах обыграл серба Миомира Кецмановича — 7:6 (12:10), 6:4.

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