Хачанов прокомментировал выход в полуфинал турнира в Мельбурне

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом (6:7 (6:8), 7:5, 6:3) в матче 1/4 финала турнира в Мельбурне (Австралия).

«Тяжелый денек выдался, но зато в полуфинале! Надо газовать завтра!» — написал у себя в Instagram Хачанов.

В полуфинале 24-летний россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером, который в двух сетах обыграл серба Миомира Кецмановича — 7:6 (12:10), 6:4.