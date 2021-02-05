Хачанов вышел в полуфинал турнира в Мельбурне

Российский теннисист Карен Хачанов в матче 1/4 финала турнира в Мельбурне (Австралия) 5 февраля одержал победу над голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом (6:7 (6:8), 7:5, 6:3). Матч длился два с половиной часа.

Для Хачанова это вторая победа за день, ранее он обыграл южноамериканца Кевина Андерсона — 6:3, 7:6 (7:5).

В полуфинале 24-летний россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером, который в двух сетах обыграл серба Миомира Кецмановича — 7:6 (12:10), 6:4.

Вторую полуфинальную пару составили Тиагу Монтейру (Бразилия) и Стефано Травалья (Италия). Игры 1/2 финала пройдут в субботу, 6 февраля.

Мельбурн (Австралия)

Турнир ATP Great Ocean Road Open

Призовой фонд 320 775 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 2) — Ботик ван де Зандсюлп (Голландия) — 6:7 (6:8), 7:5, 6:3

Янник Синнер (Италия, 4) — Миомир Кецманович (Сербия, 7) — 7:6 (12:10), 6:4

Стефано Травалья (Италия) — Хуберт Хуркач (Польша, 3) — 3:6, 6:3, 7:5

Тиагу Монтейру (Бразилия) — Джордан Томпсон (Австралия, 11) — 6:4, 6:4