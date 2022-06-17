Впервые с 1996 года на Уимблдоне не выступят ни Федерер, ни Винус Уильямс

Швейцарский теннисист Роджер Федерер продолжает восстанавливаться после операции на колене и пропустит Уимблдон-2022.

В прошлом году 40-летний спортсмен дошел до четвертьфинала турнира и упустил поляку Хуберту Хуркачу (3:6, 6:7 (4:7), 0:6).

На Уимблдоне-2022 не сыграет и пятикратная победительница турнира Винус Уильямс, которой сегодня исполнилось 42 года.

Таким образом предстоящий турнир станет первым с 1996 года, в котором не сыграют ни Федерер, ни Уильямс.

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля.