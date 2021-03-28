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Хачанов проиграл Синнеру на турнире в Майами

23:16
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Россиянин Карен Хачанов завершил выступления на теннисном турнире в Майами. В третьем круге в трех сетах он уступил Яннику Синнеру из Италии.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 21) — Карен Хачанов (Россия, 14) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4

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