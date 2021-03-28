Хачанов проиграл Синнеру на турнире в Майами
23:16
Россиянин Карен Хачанов завершил выступления на теннисном турнире в Майами. В третьем круге в трех сетах он уступил Яннику Синнеру из Италии.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 3 343 785 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 21) — Карен Хачанов (Россия, 14) — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4
3
Зачет
vs
11
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