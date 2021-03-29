Медведев вышел в 1/8 финала турнира в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев в третьем круге турнира в Майами обыграл Алексея Попырина из Австралии со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4.

Россиянин сделал 10 эйсов, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 9.

В 1/8 финала турнира Медведев встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Душан Лайович (Сербия).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 343 785 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 1) — Алексей Попырин (Австралия, Q) — 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4