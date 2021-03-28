Тим считает Рублева одним из лучших теннисистов современности

Австрийский теннисист Доминик Тим 28 марта в интервью Showdown высказал свое мнение о россиянине Андрее Рублеве.

«Я уверен, сейчас Рублев входит в тройку лучших теннисистов мира. Сейчас у него отличный отрезок после победы в Роттердаме, да и у меня с ним три поражения кряду. В Майами он явно один из фаворитов», — считает Тим.

В третьем круге турнира в Майами (США) Рублев сыграет против венгра Мартона Фучовича.