Тим считает Рублева одним из лучших теннисистов современности
16:20
Австрийский теннисист Доминик Тим 28 марта в интервью Showdown высказал свое мнение о россиянине Андрее Рублеве.
«Я уверен, сейчас Рублев входит в тройку лучших теннисистов мира. Сейчас у него отличный отрезок после победы в Роттердаме, да и у меня с ним три поражения кряду. В Майами он явно один из фаворитов», — считает Тим.
В третьем круге турнира в Майами (США) Рублев сыграет против венгра Мартона Фучовича.
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