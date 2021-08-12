Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Хачанов проиграл Циципасу в третьем круге турнира ATP в Торонто

19:34
Теги:

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти в четвертьфинал турнира ATP в Торонто (Канада).

В третьем круге россиянин проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

В следующем круге соперником Циципаса станет норвежец Каспер Рууд.

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

Будет ли Дзюба в сборной, готов ли играть Фернандес, почему отказался от совмещения. Большое интервью Карпина
«Когда играл Чайковский, в концовке хотелось исполнить танец африканского племени». Трефилов, Алексеев и гандболистки рассказывают про Олимпиаду
Аленичев, Гаврилов, Ловчев, Титов и Павлюченко подписали открытое письмо ветеранов «Спартака» Алекперову
Свитолина проиграла Конте во втором круге турнира в Монреале
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд