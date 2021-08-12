Хачанов проиграл Циципасу в третьем круге турнира ATP в Торонто
19:34
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пройти в четвертьфинал турнира ATP в Торонто (Канада).
В третьем круге россиянин проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
В следующем круге соперником Циципаса станет норвежец Каспер Рууд.
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 6:2
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