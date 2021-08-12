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Норвежец Рууд в четвертьфинале турнира в Торонто может сыграть с Хачановым

19:27

Норвежец Каспер Рууд в третьем круге одиночного разряда турнира в Торонто обыграл серба Душана Лайовича (6:4, 6:3).

В следующем туре Рууд сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Стефанос Циципас (Греция, 3).

Торонто (Канада)

Турнир ATP National Bank Open

Призовой фонд 2 850 975 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Душан Лайович (Сербия) — 6:4, 6:3

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Виктория Кравченко все материалы автора

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