Норвежец Рууд в четвертьфинале турнира в Торонто может сыграть с Хачановым
19:27
Норвежец Каспер Рууд в третьем круге одиночного разряда турнира в Торонто обыграл серба Душана Лайовича (6:4, 6:3).
В следующем туре Рууд сыграет с победителем пары Карен Хачанов (Россия) — Стефанос Циципас (Греция, 3).
Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open
Призовой фонд 2 850 975 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Душан Лайович (Сербия) — 6:4, 6:3
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