Хачанов победил Дрейпера и прошел в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге спортсмен победил американца Джека Дрейпера в двух сетах — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Хачанов может встретиться с другим россиянином Даниилом Медведевым в случае, если тот обыграет серба Миомира Кецмановича во втором круге.

Аделаида (Австралия)

Турнир ATP Adelaide International 1

Призовой фонд 642 735 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 8) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:4, 6:2