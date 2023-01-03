Джокович надеется, что российские и белорусские спортсмены смогут играть везде

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о перспективе встретиться с россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале текущего турнира ATP-250 в Аделаиде (Австралия).

«До этого еще далеко, но очевидно, что болельщикам и всем остальным хотелось бы увидеть такой поединок. Я должен быть готов ко встрече с любым соперником. Итак, если я буду играть в полуфинале, он будет играть в полуфинале, это будет замечательно в перспективе. Хотел бы я, чтобы все игроки могли играть на каждом турнире? Конечно, однозначно. Я надеюсь, что и Медведев, и другие россияне, и белорусы смогут играть повсюду», — сказал Джокович на пресс-конференции.

В 1/8 финала турнира ATP-250 в Аделаиде Медведев встретится с сербом Миомиром Кецмановичем. Джокович сыграет с французом Констаном Летьеном.

7 декабря ATP оштрафовала Британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Уимблдоне в 2022 году. Также организации угрожает исключение из ATP, если она решит не допустить спортсменов на турнир серии «Большого шлема» в 2023 году.