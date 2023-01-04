Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде, где сыграет с Хачановым
Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге одиночного разряда турнира в Аделаиде обыграл серба Миомира Кецмановича. Игра длилась 1 час 7 минут.
В третьем круге Медведев сыграет с Кареном Хачановым, который ранее обыграл британца Джека Дрэйпера (6:4, 6:2).
Аделаида (Австралия)
Турнир ATP Adelaide International 1
Призовой фонд 642 735 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:0, 6:3
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