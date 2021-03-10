Федерер преодолел барьер второго круга турнира в Дохе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу во втором круге турнира в Дохе (Катар). В трех сетах он победил представителя Великобритании Дэниэла Эванса.

39-летний Федерер проводил первый матч с прошлого января. За это время он перенес две операции на колене.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 787 930 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария, 2) — Дэниэл Эванс (Великобритания) — 7:6 (10:8), 3:6, 7:5

Тэйлор Фритц (США) — Давид Гоффен (Бельгия, 6) — 6:1, 5:7, 7:6 (11:9)