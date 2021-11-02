Хачанов обыграл Имера на старте турнира в Париже
Российский теннисист Карен Хачанов победил шведа Микаэля Имера (6:4, 7:5) в матче первого раунда турнира серии Masters в Париже (Франция).
Матч продолжался один час и 49 минут. Хачанов сделал семь эйсов при одной двойной ошибке и трех реализованных брейк-пойнтах. У Имера один эйс, пять двойных и один успешный брейк-пойнт.
Следующим соперником россиянина станет победитель пары Григор Димитров (Болгария) — Ришар Гаске (Франция). Еще один представитель России Андрей Рублев сыграет против американца Тэйлора Фритца, который победил итальянца Лоренцо Сонего (3:6, 6:2, 6:3)
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Карен Хачанов (Россия) — Микаэль Имер (Швеция, Q) — 6:4, 7:5
Тэйлор Фритц (США) — Лоренцо Сонего (Италия) — 3:6, 6:2, 6:3
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