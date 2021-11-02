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Димитров стал соперником Хачанова во втором раунде турнира в Париже

20:40
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Болгарский теннисист Григор Димитров победил француза Ришара Гаске (6:1, 4:6, 6:2) в матче первого раунда турнира серии Masters в Париже (Франция).

Следующим соперником болгарина станет россиянин Карен Хачанов.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Григор Димитров (Болгария, 16) — Ришар Гаске (Франция, WC) — 6:1, 4:6, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора
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