Димитров стал соперником Хачанова во втором раунде турнира в Париже
20:40
Болгарский теннисист Григор Димитров победил француза Ришара Гаске (6:1, 4:6, 6:2) в матче первого раунда турнира серии Masters в Париже (Франция).
Следующим соперником болгарина станет россиянин Карен Хачанов.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Григор Димитров (Болгария, 16) — Ришар Гаске (Франция, WC) — 6:1, 4:6, 6:2
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