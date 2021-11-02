Глава ATP рассказал о ходе расследования в отношении Зверева из-за обвинений в насилии

Глава ATP Андреа Гауденци рассказал о ходе расследования в отношении немецкого теннисиста Александра Зверева в связи с обвинениями в домашнем насилии.

«Мы должны быть честными и признать, что для нас это новая ситуация, — приводит слова Гауденци L'equipe. — НФЛ в свое время тоже столкнулась с этой проблемой. Это как с допингом в 90-е годы — мы не были к этому готовы. Теперь у нас появились соответствующие структуры, и мы учимся работать со специалистами и решать подобные вопросы. Мы не хотим скрывать проблемы».

Ранее бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова обвинила его в домашнем насилии. Она заявила, что теннисист избивал ее, и показала скриншоты переписок с фотографиями побоев.