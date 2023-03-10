Хачанов и Рублев проиграли в парном разряде на турнире в Индиан-Уэллсе

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В двух сетах они проиграли немцу Кевину Кравицу и французу Фабрису Мартену — 3:6, 4:6.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Кевин Кравиц/Фабрис Мартен (Германия/Франция) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4