Хачанов и Рублев проиграли в парном разряде на турнире в Индиан-Уэллсе
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В двух сетах они проиграли немцу Кевину Кравицу и французу Фабрису Мартену — 3:6, 4:6.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Кевин Кравиц/Фабрис Мартен (Германия/Франция) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 6:3, 6:4
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