Греция сыграет с Италией в полуфинале ATP Cup
Сборная Греции по теннису 5 февраля обыграла Испанию (2-1) и пробилась в полуфинал турнира ATP Cup, который проходит в Мельбурне (Австралия).
В первой встрече Пабло Карреньо Буста обыграл Михаила Перволаракиса — 6:3, 6:4, а затем две победы отпраздновали греки.
Сначала Стефанос Циципас разобрался с Роберто Баутистой Агутом (7:5, 7:5), а затем в парных соревнованиях испанцы в начале второго гейма отказались продолжать матч.
В полуфинале турнира грекам будут противостоять итальянцы. Во втором полуфинале сборная России встретится с победителем в паре Сербия — Германия.
Полуфинальные матчи ATP Cup пройдут в субботу, 6 февраля.
Мельбурн (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 4 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа B
Испания — Греция — 1-2
Пабло Карреньо Буста — Михаил Перволаракис — 6:3, 6:4
Роберто Баутиста Агут — Стефанос Циципас — 5:7, 5:7
Пабло Карреньо Буста/Марсель Гранольерс — Маркос Каловелонис/Стефанос Циципас — 0:1 отказ 1-й пары
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю