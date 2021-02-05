Греция сыграет с Италией в полуфинале ATP Cup

Сборная Греции по теннису 5 февраля обыграла Испанию (2-1) и пробилась в полуфинал турнира ATP Cup, который проходит в Мельбурне (Австралия).

В первой встрече Пабло Карреньо Буста обыграл Михаила Перволаракиса — 6:3, 6:4, а затем две победы отпраздновали греки.

Сначала Стефанос Циципас разобрался с Роберто Баутистой Агутом (7:5, 7:5), а затем в парных соревнованиях испанцы в начале второго гейма отказались продолжать матч.

В полуфинале турнира грекам будут противостоять итальянцы. Во втором полуфинале сборная России встретится с победителем в паре Сербия — Германия.

Полуфинальные матчи ATP Cup пройдут в субботу, 6 февраля.

Мельбурн (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа B

Испания — Греция — 1-2

Пабло Карреньо Буста — Михаил Перволаракис — 6:3, 6:4

Роберто Баутиста Агут — Стефанос Циципас — 5:7, 5:7

Пабло Карреньо Буста/Марсель Гранольерс — Маркос Каловелонис/Стефанос Циципас — 0:1 отказ 1-й пары