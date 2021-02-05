Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Российский теннисист Карен Хачанов 5 февраля в матче третьего круга турнира ATP Great Ocean Road Open в Мельбурне обыграл южноамериканца Кевина Андерсона — 6:3, 7:6 (7:5). Матч длился час и 39 минут.

В 1/4 финала 24-летний россиянин сыграет против голландца Ботика ван де Зандсюлпа, который выбил из турнира шестого номера посева американца Райлли Опелку — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

Мельбурн (Австралия)

Турнир ATP Great Ocean Road Open

Призовой фонд 320 775 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 2) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 6:3, 7:6 (7:5)

Ботик ван де Зандсюлп (Голландия) — Райлли Опелка (США, 6) — 7:6 (8:6), 7:6 (7:4)