Определился соперник сборной России в полуфинале ATP Cup

Сборная Германии по теннису 5 февраля в матчевой встрече группы А обыграла Сербию (2-1) и вышла в полуфинал ATP Cup. Соперником сербов станет сборная России, которая выиграла группу В.

В первом матче сербы вышли вперед после победы Душана Лайовича над Яном-Леннардом Штруффом — 6:3, 3:6, 4:6, но лидер немецкой команды Александр Зверев в очном противостоянии обыграл первую «ракетку» мира Новака Джоковича — 7:6, 2:6, 7:5.

В парной встрече победу в трех партиях одержали немцы — 7:6, 5:7, 10:7.

Полуфинал ATP Cup состоится в субботу, 6 февраля. Во втором матче 1/2 финала встретятся Испания и Италия.

Мельбурн (Австралия)

ATP Cup

Призовой фонд 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа A

Сербия — Германия — 1-2

Новак Джокович — Александр Зверев — 6:7 (3:7), 6:2, 7:5

Душан Лайович — Ян-Леннард Штруфф — 6:3, 3:6, 4:6

Никола Чачич/Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф/Александр Зверев — 6:7 (4:7), 7:5, 7:10