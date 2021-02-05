Определился соперник сборной России в полуфинале ATP Cup
Сборная Германии по теннису 5 февраля в матчевой встрече группы А обыграла Сербию (2-1) и вышла в полуфинал ATP Cup. Соперником сербов станет сборная России, которая выиграла группу В.
В первом матче сербы вышли вперед после победы Душана Лайовича над Яном-Леннардом Штруффом — 6:3, 3:6, 4:6, но лидер немецкой команды Александр Зверев в очном противостоянии обыграл первую «ракетку» мира Новака Джоковича — 7:6, 2:6, 7:5.
В парной встрече победу в трех партиях одержали немцы — 7:6, 5:7, 10:7.
Полуфинал ATP Cup состоится в субботу, 6 февраля. Во втором матче 1/2 финала встретятся Испания и Италия.
Мельбурн (Австралия)
ATP Cup
Призовой фонд 4 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа A
Сербия — Германия — 1-2
Новак Джокович — Александр Зверев — 6:7 (3:7), 6:2, 7:5
Душан Лайович — Ян-Леннард Штруфф — 6:3, 3:6, 4:6
Никола Чачич/Новак Джокович — Ян-Леннард Штруфф/Александр Зверев — 6:7 (4:7), 7:5, 7:10
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