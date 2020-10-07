Гоффен снялся с турнира в Санкт-Петербурге из-за коронавируса

Бельгийский теннисист Давид Гоффен не сможет сыграть на турнире АТР в Санкт-Петербурге. Причиной стал положительный тест на коронавирус, сообщил сам спортсмен на своей странице в Facebook.

По словам Гоффена, теперь он будет находиться на самоизоляции. Теннисист надеется принять участие в турнире в Антверпене.

Турнир АТР в Санкт-Петербурге пройдет с 10 по 18 октября. Гоффен на момент подачи заявки занимал 11-е место в рейтинге АТР.