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Гоффен снялся с турнира в Санкт-Петербурге из-за коронавируса

21:16
Давид Гоффен. Фото Facebook.
Давид Гоффен. Фото Facebook.
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Бельгийский теннисист Давид Гоффен не сможет сыграть на турнире АТР в Санкт-Петербурге. Причиной стал положительный тест на коронавирус, сообщил сам спортсмен на своей странице в Facebook.

По словам Гоффена, теперь он будет находиться на самоизоляции. Теннисист надеется принять участие в турнире в Антверпене.

Турнир АТР в Санкт-Петербурге пройдет с 10 по 18 октября. Гоффен на момент подачи заявки занимал 11-е место в рейтинге АТР.

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