Гаске обыграл Джумхура и вышел в четвертьфинал турнира в Умаге
19:37
Французский теннисист Ришар Гаске победил боснийца Дамира Джумхура (6:3, 7:6) в 1/4 финала турнира АТР в Умаге (Хорватия).
Матч продолжался 1 час и 51 минуту. В полуфинале Гаске сыграет с победителем пары Даниэль Альтмайер (Германия) — Душан Лайович (Сербия).
Умаг (Хорватия)
Турнир ATP Croatia Open Umag
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ришар Гаске (Франция, 4) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:3, 7:6 (9:7)
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