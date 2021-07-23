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Гаске обыграл Джумхура и вышел в четвертьфинал турнира в Умаге

19:37
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Французский теннисист Ришар Гаске победил боснийца Дамира Джумхура (6:3, 7:6) в 1/4 финала турнира АТР в Умаге (Хорватия).

Матч продолжался 1 час и 51 минуту. В полуфинале Гаске сыграет с победителем пары Даниэль Альтмайер (Германия) — Душан Лайович (Сербия).

Умаг (Хорватия)

Турнир ATP Croatia Open Umag

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ришар Гаске (Франция, 4) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 6:3, 7:6 (9:7)

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Евгений Петров все материалы автора

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