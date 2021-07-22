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Донской проиграл Изнеру на тай-брейке во втором круге турнира в Мексике

08:36
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Российский теннисист Евгений Донской вылетел во втором круге турнира ATP в Лос-Кабосе (Мексика).

Россиянин уступил американцу Джону Изнеру в трех сетах — 5:7, 6:3, 6:7 (5:7).

В четвертьфинале Изнер сыграет с австралийцем Алексом Болтом.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Open

Призовой фонд 598 545 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джон Изнер (США, 2) — Евгений Донской (Россия) — 7:5, 3:6, 7:6 (7:5)

Кэмерон Норри (Великобритания, 1) — Элиас Имер (Швеция) — 7:6 (7:4), 6:3

Эрнесто Эскобедо (США, Q) — Денис Кудла (США) — 6:4, 7:6 (11:9)

Стив Джонсон (США, 6) — Ясутака Утияма (Япония) — 7:6 (7:4), 6:3

Джордан Томпсон (Австралия, 5) — Себастьян Офнер (Австрия) — 3:6, 6:4, 7:5

Брэндон Накашима (США) — Сэм Куэрри (США, 4) — 6:3, 6:4

Алекс Болт (Австралия) — Эмилио Гомес (Эквадор) — 6:3, 6:1

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Иван Торопцев все материалы автора

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