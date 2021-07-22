Донской проиграл Изнеру на тай-брейке во втором круге турнира в Мексике
Российский теннисист Евгений Донской вылетел во втором круге турнира ATP в Лос-Кабосе (Мексика).
Россиянин уступил американцу Джону Изнеру в трех сетах — 5:7, 6:3, 6:7 (5:7).
В четвертьфинале Изнер сыграет с австралийцем Алексом Болтом.
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Mifel Open
Призовой фонд 598 545 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Джон Изнер (США, 2) — Евгений Донской (Россия) — 7:5, 3:6, 7:6 (7:5)
Кэмерон Норри (Великобритания, 1) — Элиас Имер (Швеция) — 7:6 (7:4), 6:3
Эрнесто Эскобедо (США, Q) — Денис Кудла (США) — 6:4, 7:6 (11:9)
Стив Джонсон (США, 6) — Ясутака Утияма (Япония) — 7:6 (7:4), 6:3
Джордан Томпсон (Австралия, 5) — Себастьян Офнер (Австрия) — 3:6, 6:4, 7:5
Брэндон Накашима (США) — Сэм Куэрри (США, 4) — 6:3, 6:4
Алекс Болт (Австралия) — Эмилио Гомес (Эквадор) — 6:3, 6:1
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