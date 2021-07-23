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Рууд обыграл Пэра и вышел в полуфинал турнира в Гштааде

20:29
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Норвежский теннисист Каспер Рууд победил француза Бенуа Пэра (6:2, 5:7, 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Гштааде (Швейцария).

Матч продолжался один час и 50 минут. В полуфинале соперником Рууда станет чех Вит Копршива.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Бенуа Пэр (Франция, 6) — 6:2, 5:7, 6:3

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Евгений Петров все материалы автора

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