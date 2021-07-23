Рууд обыграл Пэра и вышел в полуфинал турнира в Гштааде
20:29
Норвежский теннисист Каспер Рууд победил француза Бенуа Пэра (6:2, 5:7, 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Гштааде (Швейцария).
Матч продолжался один час и 50 минут. В полуфинале соперником Рууда станет чех Вит Копршива.
Гштаад (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Open Gstaad
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Каспер Рууд (Норвегия, 3) — Бенуа Пэр (Франция, 6) — 6:2, 5:7, 6:3
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю